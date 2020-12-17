Ahmet Nur Çebi, Vida, Lens ve Ljajic'le görüşecek!

23 Aralık'ta Erdal Torunoğulları'ndan görevi devralacak olan Ahmet Nur Çebi, Domagoj Vida'yla maaş indirimi, Adem Ljalic ve Jeremain Lens'le de kulüp bulmaları yönünde görüşmeler yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, Vida, Lens ve Ljajic'le görüşecek!
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17 Aralık 2020 11:06
Beşiktaş'ta 23 Aralık itibariyle yeni bir dönem başlayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Aş'nin başına geçecek ve siyah-beyazlı takım içindeki önemli sorunları halletmek için kolları sıvayacak.

Erdal Torunoğullan ile Cenk Sümer transfer komitesindeki görevlerine devam edecek. Yoğun ve tempo lu günlerin içine girecek olan Başkan Çebi, 3.5 milyon Euro'yu bulan yıllık maaşıyla kulübe mali anlamda sıkıntılar çıkaran Domagoj Vida'yla maaş indirimi konusunda görüşecek.

KRİZE SON 

Yıllık ücret konusunda Çebi, Vida'ya taviz vermeyecek. Bu sezon hiç katkı vermeyen ve kaybolan isimler Adem Ljajic ile Jeremain Lens krizine de el atacak olan Çebi, iki isimden kendilerine kulüp bulmasını isteyecek.

Yeni yıla kadar Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme görüşmelerini olumlu bir şekilde sonlandırmak isteyen başkan Ahmet Nur Çebi, takım içindeki maaş konusundaki dengesizlikleri de ortadan kaldırmak istiyor.





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