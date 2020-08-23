Ahmet Nur Çebi: "Vida ayrılmak istemiyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya yanaşmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi: 'Vida ayrılmak istemiyor'
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23 Ağustos 2020 18:53
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 31 yaşındaki stoperleri Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmadığını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Çebi, yüksek maaşı nedeniyle oyuncunun gitmeye yanaşmadığını belirtirken, "Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hırvat stoper, 3 milyon 700 bin euro maaş alıyor.

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