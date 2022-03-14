Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler: Hakkınızı yedirmeyin

Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi takımla görüşen yönetim, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesini istedi.

, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler: Hakkınızı yedirmeyin
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14 Mart 2022 12:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Galatasaray derbisinde haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara iletti.

Beşiktaş'ta derbi öncesi zafer için parola belirlendi: Birlik beraberlik... Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybetmemek için Galatasaray karşısında mutlaka kazanmak zorunda olan Kara Kartal belki de sezonun en kritik maçına çıkacak.

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim de derbiye büyük önem veriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yapılan son 3 idman ve sonrası verilen yemeklerde takımla birlikteydi. Teknik heyetten bilgiler alan yöneticiler, futbolcularla da sürekli iletişim halindeydi.

"BOYUN EĞMEYEN TAKIM"

Başkan Çebi ve ekibi, derbide haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara sık sık vurguladı. Bundan önceki derbilerde bu konudaki eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesi istendi.

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