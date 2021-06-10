Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın Aboubakar sözleri

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmasının ardından siyah-beyazlı takımın tepki ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın Aboubakar sözleri
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10 Haziran 2021 08:51
Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMASI

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaşanan bu gelişme sonrası, "Aboubakar'a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk" dediği belirtildi. Beşiktaş, yeni sezon için iki forvet transferi planlıyor.

 

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