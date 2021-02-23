Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın görüşmesi bugün

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan Siyah-Beyazlılar'da son dönemde gündemi oldukça meşgul eden Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesi konusunda bugün önemli bir adım atılması bekleniyor. Her fırsatta yaptığı açıklamada, "Sergen hocamızdan memnunuz. Ne zaman isterse sözleşme imzalarız" sözlerini sarf eden Çebi'ye, Yalçın'ın, "Başkan'ın her röportajında, 'Ne zaman isterse sözleşme uzatır' demesi açıkçası beni rahatsız ediyor. Sözleşmeler böyle yapılmıyor" cevabını vermesinin ardından hızlanan hazırlıklar tamamlandı. Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde biraraya gelmesi beklenen ikilinin, konuyla ilgili olarak ilk teması yapması bekleniyor.



Pakette bonuslar da var



Geçen sezonun ara transfer döneminde geldiği takıma 1,5 yıllık imza atan Sergen Yalçın, sezonluk 7 milyon TL kazanıyor. Yönetim, 48 yaşındaki başarılı teknik adama 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Tecrübeli çalıştırıcı için belirlenen yeni maaş ise yıllara göre 8 ile 10 milyon TL arasında değişecek. Pakette şampiyonluk ve kupa bonusları da olacak.



