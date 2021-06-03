Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu futbolculuğundaki gibi Beşiktaş'ta yaşayan ve sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hafta sonuna kadar bir araya gelmesi bekleniyor.



Başkan Çebi'nin yanı sıra yöneticilerden Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da Yalçın'la görüşerek, kontrattan transfer çalışmalarına kadar tüm planları masaya yatırması bekleniyor.



Özellikle Rosier, Ghezzal ve Aboubakar için ilk adımları attıktan sonra Sergen Yalçın ile buluşması beklenen siyah-beyazlı yöneticilerin, çok geniş çaplı bir toplantı yapacakları ifade edildi.



Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmede paranın arka planda olacağı ve yeni sezona dair takım yapılanmasının ağırlıklı olarak karara bağlanacağı kaydedildi.



Görüşmenin en geç önümüzdeki hafta içine sarkabileceği de belirtildi.



