Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş yemekte bir araya geldi

Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in İstanbul Sarıyer'de bir balıkçıda akşam yemeği yediği belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş yemekte bir araya geldi
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22 Mart 2022 00:14
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrenildi.

Beyaz TV'nin verdiği bilgide Şenol Güneş ile Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi. Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.

Son gelişmelere göre eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Önder Karaveli'nin yerine sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve önümüzdeki sezon ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtiliyor.

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