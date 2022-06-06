Ahmet Nur Çebi: 'Türkiye yabancı çöplüğü oldu'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ülke futbolunun ve kulüplerinin kurtuluşunun gençlikte olduğunu belirtti. Önceki gün Beşiktaş- Galatasaray U19 takımının maçını yönetici Engin Baltacı, eski yönetici Fırat Fidan ve altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi ve ekibi ile birlikte izleyen Çebi genç futbolcularla tek tek konuşurken yeni dönem ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; U19 maçlarının A takım maçları öncesi statlarda oynanması gerektiğini ileri süren Çebi'nin sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Beşiktaş kurulduğundan bu yana yarışmacı takım olmuştur. Her turnuvada yerini almıştır. Fakat hesapsız kitapsız yapılan transferler tüm takımların ekonomik durumlarını bozdu. Beşiktaş-Galatasaray U19 maçını izlediğimde büyük keyif aldım. Çünkü kavga yok, gürültü yok, hakem eleştirisi yok, futbolun bir gösteri eğlence sanatı olduğunu oynadıkları teknik ve keyifli futbollarıyla gösterdiler."



"RAKİPLERİMİZİN OYNATMASI BİZİ SEVİNDİRDİ"



"Şöyle çevremize bakalım Türkiye yabancı futbolcu çöplüğüne dönmüş. Bir kriter olması gerekir. Beşiktaş'ta göreve geldiğimden bu yana geçmişte gençlik harekâtı başlatarak Türkiye'de örnek olan başkan Mehmet Üstünkaya, Gazi Akınal ve Süleyman Seba'nın felsefesinde bayrağımızı taşımaya çalışıyoruz. Türkiye'de çok yetenekli futbolcular var. Yeter ki işlenilsin. Altyapılardaki teknik adamlar da A takım teknik adamları gibi imkânlara sahip olsunlar ve yetkiler verilsin. Beşiktaş olarak gençlik harekâtını başlattık. Ersin, Emre, Serdar, Kartal, Emirhan gibi oyuncuların arkası gelecek. İmkân verdiğimiz gençlerden sonra rakiplerimizin de birkaç genç oynatmaya başlaması bizleri sevindirdi."



"RAKİPLERİMİZ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"



"Herkes göreve geldiğinde Ajax modeli hikâyeleri anlatıyor. Biz hikâye değil realiteyi gerçekleştireceğiz. Altyapıda çalışkan ve başarılı teknik adamlarımız var. Scout ekiplerimiz yurt dışı ve içindeki tüm gençleri taramadan geçiriyorlar. Beşiktaş olarak yeni sezondan itibaren gençlik ve tecrübenin karışımı güçlü bir kadro izlettireceğiz. Rakiplerimizin neler yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizler güçlü yönetim kadromuzla bir proje ile yola çıkıyoruz. Gençlik bayrağını sahalarda dalgalandıracağız."





