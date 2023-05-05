Ahmet Nur Çebi: 'TFF istifa etmeli'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.Düzenlediği basın toplantısında TFF ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi "Bu iş MHK ile çözülmeyecek! 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani! Belki siz yanlış atama yaptığınız için sizin değişmeniz gerekir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor! Bugüne kadar göremedim! Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Edep ve adap bunu gerektirir!" dedi.Sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, "Kurulların adaletli olduğunu göstermeleri lazım! Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor! Rica ediyorum bu algıyı değiştirin! Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!" ifadelerini kullandı."Emehmet Büyükekşi aday olursa oy verecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede! MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli." dedi.Ahmet Nur Çebi ayrıca "TFF'nin baştan aşağıya değişmesi lazım! Abdurrahman Arıcı'nın açıklaması, diğerlerinin açıklaması... Demek bir sorun var. Sorunu yaratanlarla hesaplaşmalıyız. Hakemlerin değişmesi yetmiyorsa, hepsi gidecek. Gerekiyorsa biz de gidelim! Sadece kulüpler kalsın!" açıklamasını yaptı.Son olarak "TFF Başkanı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum! Beşiktaş Başkanı olarak devam etmek istiyorum. Beşiktaş'a başkan olmaktan keyif alıyorum." dedi.