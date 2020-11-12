Ahmet Nur Çebi: 'Süper Lig'de yabancı hakem olmalı'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeINSports'ta Ömer Güvenç'in sorularını yanıtladı.
Süper Lig'de eski hakemlerin yerine görevi genç hakemlerin yürütmesi gerektiğini ifade eden Çebi, "Artık, eski hakemleri bırakalım. Gençlerin önünü açalım. Eski hakemler hata yapıyorlar ama bırakın gençler yapsın, onu kabul ederiz. Eskiler yapınca olmuyor, eskileriyle yad ediliyor. Hatalar devam ediyor. Hiç olmazsa genç arkadaşlarımızın önünün açık olması beni rahatlatıyor. Ancak, son maçta Uğurlu hocanın vermiş olduğu ağır bir kırmızı kart. Uğurlu, önünü açalım dediğimiz gençlerden biri değil. Umarım, sadece Beşiktaş değil hiçbir takıma hata yapmazlar" dedi.
Süper Lig'de 3-5 tane yabancı hakemin görev almasını istediğini dile getiren Çebi, "Ben yabancı hakem istiyorum. Her şey dozajında olduğu gibi istiyorum. Tamamen yüzde 100 değil. Aralara serpiştirilmiş. Her maça değil ama 3-5 maça yabancı hakem olması, örnekleme açısından katkı olur" şeklinde konuştu.
VAR'da art niyet olmaması gerektiğinin de altını çizen Çebi, "VAR doğru yürütülürse, art niyet olmazsa faydalıdır. Art niyetli derken şöyle söyleyeyim, bir tarafa destek vermek anlamında değil de eyyamcılık işte. Orada bir şey oldu, burada hoş gör kafasıyla yönetiliyorsa doğru değil" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de eski hakemlerin yerine görevi genç hakemlerin yürütmesi gerektiğini ifade eden Çebi, "Artık, eski hakemleri bırakalım. Gençlerin önünü açalım. Eski hakemler hata yapıyorlar ama bırakın gençler yapsın, onu kabul ederiz. Eskiler yapınca olmuyor, eskileriyle yad ediliyor. Hatalar devam ediyor. Hiç olmazsa genç arkadaşlarımızın önünün açık olması beni rahatlatıyor. Ancak, son maçta Uğurlu hocanın vermiş olduğu ağır bir kırmızı kart. Uğurlu, önünü açalım dediğimiz gençlerden biri değil. Umarım, sadece Beşiktaş değil hiçbir takıma hata yapmazlar" dedi.
Süper Lig'de 3-5 tane yabancı hakemin görev almasını istediğini dile getiren Çebi, "Ben yabancı hakem istiyorum. Her şey dozajında olduğu gibi istiyorum. Tamamen yüzde 100 değil. Aralara serpiştirilmiş. Her maça değil ama 3-5 maça yabancı hakem olması, örnekleme açısından katkı olur" şeklinde konuştu.
VAR'da art niyet olmaması gerektiğinin de altını çizen Çebi, "VAR doğru yürütülürse, art niyet olmazsa faydalıdır. Art niyetli derken şöyle söyleyeyim, bir tarafa destek vermek anlamında değil de eyyamcılık işte. Orada bir şey oldu, burada hoş gör kafasıyla yönetiliyorsa doğru değil" ifadelerini kullandı.