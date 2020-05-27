Ahmet Nur Çebi: 'Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Haziran ayı dergisinde bir yazı kaleme aldı.Süper Lig'in TFF'nin kararı doğrultusunda 12 Haziran'da başlayacağını ifade eden Çebi, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk açıklamasına göre liglerin oynanması konusunda verdiği karar ve belirttiği takvim neticesinde profesyonel futbol ligleri 12 Haziran'da başlıyor.. Bu şartlar altında; voleybol, basketbol ve hentbol ligleri bu sezon belli kararlar doğrultusunda nihayete erdirildi. Bizim kulüp olarak duruşumuz, ancak ve ancak Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun ortak onay kararının alınması gerektiğine yöneliktir. Sağlık, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" dedi.Koronavirüsün futbol ekonomisini alt üst ettiğini vurgulayan Çebi, "şüphesiz kulübümüzü de olumsuz etkiledi. Lakin, bu krizden en az hasarla çıkmak için çalışmalarımız olağan gücüyle sürüyor" şeklinde konuştu.