Ahmet Nur Çebi: "Sözleşme önünde, imza atsın"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftar arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi sosyal medyada olay yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Sözleşme önünde, imza atsın'
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22 Haziran 2021 16:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi sosyal medyaya damgasını vurdu.

Telefon görüşmesinde diyaloglar şu şekilde:

Taraftar: "Ne zaman atılacak imzalar başkanım?"

Ahmet Nur Çebi: "Bilmem ona söyle yavrum, onu arayın ona sorun"

Taraftar: "Takımın başarısını Sergen Hoca getirdi Başkanım. Sahip çıkmamız lazım."

Ahmet Nur Çebi: "Kime sahip çıkacaksın oğlum."

Taraftar: "32 gün oldu, hala imzalar atılmadı başkanım."

Ahmet Nur Çebi: "Atsın yavrum, söyleyin gidin atsın."

Taraftar: "Sizin attırmanız lazım değil mi, sözleşmeyi siz sunuyorsunuz?"

Ahmet Nur Çebi: "Sözleşme önünde yavrucum atsın. Gidin söyleyin ona imzayı atsın. Sözleşme önünde yavrucum imzalasın."

Taraftar: "Atmamasının nedeni nedir?"

Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum."

Taraftar: "Para meselesi mi başkanım?"

Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum ona."


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