Ahmet Nur Çebi: 'Sözleşme önünde, imza atsın'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi sosyal medyaya damgasını vurdu.
Telefon görüşmesinde diyaloglar şu şekilde:
Taraftar: "Ne zaman atılacak imzalar başkanım?"
Ahmet Nur Çebi: "Bilmem ona söyle yavrum, onu arayın ona sorun"
Taraftar: "Takımın başarısını Sergen Hoca getirdi Başkanım. Sahip çıkmamız lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Kime sahip çıkacaksın oğlum."
Taraftar: "32 gün oldu, hala imzalar atılmadı başkanım."
Ahmet Nur Çebi: "Atsın yavrum, söyleyin gidin atsın."
Taraftar: "Sizin attırmanız lazım değil mi, sözleşmeyi siz sunuyorsunuz?"
Ahmet Nur Çebi: "Sözleşme önünde yavrucum atsın. Gidin söyleyin ona imzayı atsın. Sözleşme önünde yavrucum imzalasın."
Taraftar: "Atmamasının nedeni nedir?"
Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum."
Taraftar: "Para meselesi mi başkanım?"
Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum ona."
Telefon görüşmesinde diyaloglar şu şekilde:
Taraftar: "Ne zaman atılacak imzalar başkanım?"
Ahmet Nur Çebi: "Bilmem ona söyle yavrum, onu arayın ona sorun"
Taraftar: "Takımın başarısını Sergen Hoca getirdi Başkanım. Sahip çıkmamız lazım."
Ahmet Nur Çebi: "Kime sahip çıkacaksın oğlum."
Taraftar: "32 gün oldu, hala imzalar atılmadı başkanım."
Ahmet Nur Çebi: "Atsın yavrum, söyleyin gidin atsın."
Taraftar: "Sizin attırmanız lazım değil mi, sözleşmeyi siz sunuyorsunuz?"
Ahmet Nur Çebi: "Sözleşme önünde yavrucum atsın. Gidin söyleyin ona imzayı atsın. Sözleşme önünde yavrucum imzalasın."
Taraftar: "Atmamasının nedeni nedir?"
Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum."
Taraftar: "Para meselesi mi başkanım?"
Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum ona."