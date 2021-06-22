Ahmet Nur Çebi: 'Sözleşme önünde, imza atsın'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi sosyal medyaya damgasını vurdu.



Telefon görüşmesinde diyaloglar şu şekilde:



Taraftar: "Ne zaman atılacak imzalar başkanım?"



Ahmet Nur Çebi: "Bilmem ona söyle yavrum, onu arayın ona sorun"



Taraftar: "Takımın başarısını Sergen Hoca getirdi Başkanım. Sahip çıkmamız lazım."



Ahmet Nur Çebi: "Kime sahip çıkacaksın oğlum."



Taraftar: "32 gün oldu, hala imzalar atılmadı başkanım."



Ahmet Nur Çebi: "Atsın yavrum, söyleyin gidin atsın."



Taraftar: "Sizin attırmanız lazım değil mi, sözleşmeyi siz sunuyorsunuz?"



Ahmet Nur Çebi: "Sözleşme önünde yavrucum atsın. Gidin söyleyin ona imzayı atsın. Sözleşme önünde yavrucum imzalasın."



Taraftar: "Atmamasının nedeni nedir?"



Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum."



Taraftar: "Para meselesi mi başkanım?"



Ahmet Nur Çebi: "Ona soracaksın çocuğum ona."



