Ahmet Nur Çebi: "Söz veriyorum!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan okulu açtı. Çebi, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Söz veriyorum!'
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02 Kasım 2023 11:55
Son güncelleme 02 Kasım 2023 11:56
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan okulu açtı.

"BÖLGEYE YARDIMA DEVAM EDECEĞİZ"

Ahmet Nur Çebi, "Cumhuriyetimiz'in 100, Beşiktaş'ın 120. yılı. Her ikisi için de vatanımız ve kulübümüz için güzellikler ve iyilikler diliyorum. Yaşanan acı, çok büyük bir acıydı. Kendimiz tedbirimizi almamız gerekiyor. Takdir Allah'tan ama tedbir de kuldan. Depremle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depremi öğrendiğimiz andan itibaren, Beşiktaş Jimnastik Kulübü stadın önünde anında ve çok çabuk başlattığı yardımlarla 255 tırı bölgeye intikal ettirmiştir. Bir kampanya başlattık. Hatay'dan dönerken bir okulu yıkık gördük ve okullarla ilgili destek vermek istedik. 6 tane söz verdiğimiz okulun bugün 3 tanesini hizmete açacağız. Hep beraber bunu biraz sonra yapacağız. Bütün mesele birlik ve beraberlik olmaktır. El ele verdikten sonra altından kalkılmayacak bir şey yoktur. Yurt dışındaki ve içindeki derneklerimizin ve taraftarımızın bu kampanyamıza büyük desteği olmuştur. Kampanyamız devam ediyor. Söz verdiğimiz 6 adeti tamamlamak birinci önceliğimizdir. Allah nasip ederse, devam edeceğiz bu bölgeye yardım etmeye." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı sözlerine, "Biz sadece bir spor kulübü değiliz. Biz içerisinde duygular, geçmiş, hayat ve gelecekleri düşünen insanları olan bir toplumuz. Beşiktaşlı olmaktan ve bu kulübe başkanlık yapmaktan onur ve gurur duyuyorum" diye devam etti.

"SİZE SÖZ VERİYORUM"

Ahmet Nur Çebi, son olarak, "Beşiktaş, Türkiye'de her yerde, her konuda olmaya devam edecektir. Bu da benim size sözümdür" ifadelerini kullandı.

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