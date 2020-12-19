Ahmet Nur Çebi: 'Sergen Yalçın'a kimse 'X' diyemez'

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS ekranlarında, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın için verilen "X teknik direktör" örneğini kınadığını söyledi.



Divan Kurulu'nda konuşan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı;



"Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beIN SPORTS da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. 200 tane beIN SPORTS eder. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez."



