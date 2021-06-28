Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın'ın imza buluşması

Beşiktaş Başkanı Çebi geçen hafta Asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde gerçekleşen zirvede Yalçın'la bir yıllık sözleşme için anlaşma sağlamıştı. İki isim bugün tekrar bir araya gelecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın'ın imza buluşması
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28 Haziran 2021 08:27
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Çebi geçen hafta Asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde gerçekleşen zirvede Yalçın'la bir yıllık sözleşme için anlaşma sağlamıştı.

Bugünkü buluşmada Başkan Çebi ve Sergen Yalçın'ın resmi sözleşmeye imza atacakları aktarıldı.

İmza töreninin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı vurgulandı. 


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