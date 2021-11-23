Ahmet Nur Çebi: 'Sergen Yalçın ile hep yan yanayız'

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sonrasında açıklama yaptı.



Sergen Yalçın ile yan yana olduklarını söyleyen Çebi, "Ayağa kalkacağız. Sergen Hocamız doğru söylemiş. Biz Sergen Yalçın ile hep yan yanayız, onunla beraberiz. Futbolcularımızla beraber ayağa kalkacağız." dedi.





İLGİLİ VİDEO