Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşecek

Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın yeni bir buluşma gerçekleştirecek.



A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışacak.



ERDAL TORUNOĞULLARI'NDAN AÇIKLAMA



Erdal Torunoğulları, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Sağlık sorunlarım nedeniyle Hollanda'da tedavideyim. Sergen Yalçın'ın durumu benimle ilgili bir konu değil. Öğrendiğim kadarıyla maddi konularla ilgili." ifadelerini kullandı.



SERGEN YALÇIN TELEFONUNU KAPATTI



Bu arada Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın'ın evinin önünde giderek, sezonu iki kupayla kapatan başarılı teknik adama büyük destek verdi. Sergen Yalçın'ın telefonunu kapattığı ortaya çıktı.



RIDVAN DİLMEN, SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI



Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ile konuştuğunu ve Sergen Yalçın'dan izin alarak paylaşımı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Sergen Yalçın süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!!"



"Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü!!"



"Israrla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"



