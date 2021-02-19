Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın buluşması ertelendi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın masaya oturup, sözleşme konusunun resmiyet kazanacağı kritik buluşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Abone Ol
Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın buluşması ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2021 11:19
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturup, sözleşme konusuna resmiyet kazandıracaktı.

Ancak kritik buluşma, Çebi'nin yoğunluğu yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyan ve Kulüpler Birliği Başkanlığı görevi nedeniyle de temaslarda bulunan Başkan'ın, Denizlispor maçından sonra Sergen Yalçın'la görüşmesi bekleniyor.

Sergen hocanın yıllık ücreti 7 milyon TL'den 10 milyona çıkartılacak ve sözleşme süresi de 2 yıl olacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için