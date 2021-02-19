Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın buluşması ertelendi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturup, sözleşme konusuna resmiyet kazandıracaktı.



Ancak kritik buluşma, Çebi'nin yoğunluğu yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyan ve Kulüpler Birliği Başkanlığı görevi nedeniyle de temaslarda bulunan Başkan'ın, Denizlispor maçından sonra Sergen Yalçın'la görüşmesi bekleniyor.



Sergen hocanın yıllık ücreti 7 milyon TL'den 10 milyona çıkartılacak ve sözleşme süresi de 2 yıl olacak.



