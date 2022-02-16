Ahmet Nur Çebi: 'Şenol Güneş ile telefonlaşma bile olmadı'

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendileriyle oynadığı maçın ardından yaptığı, "Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaştı" sözlerini değerlendirdi ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi.



TELEFONLAŞMA BİLE OLMADI



Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğimi söyledim. Şenol Güneş ile bir kelime bile konuşmadık. Anlamakta güçlük çekiyorum, neden bunlar yapılıyor. Önder Karaveli'ye güvenim sonsuz, devam ediyoruz. Şenol Güneş ile telefonlaşma bile olmadı. Murat Sancak'a da bu açıklama yakışmadı." dedi.



ŞENOL HOCAYI DÜŞÜNMEDİM



Önlerinde bir seçim olduğunu belirten Çebi, "Mayıs ayında seçim var. Bu seçimden sonra buraya kim gelecek, nasıl olacak, hiçbiri belli değil. Sezon devam ediyor. Böyle bir sezon içinde, gelecek sezonun teknik direktörü hakkında konuşmam. Net söylüyorum, Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Bundan sonra da planımda yok. Neyin, ne getireceğini bilmiyorum. Önümüzdeki sezon planlamamda, bugün için Şenol Hoca yok. Ben bunu açıklamama rağmen, sürekli aynı konu önüme geliyor. Seçime büyük ihtimalle gireceğim, kazanırsam böyle olacak. Şenol Güneş'i de gereksiz yıpratıyoruz. İnsanlar bunu mu dememi istiyor; 'Şenol Hoca ağzıyla kuş tutsa seneye bu takımda olamaz.' Bu şekilde haberlerin arkasında hangi planlar var, bilmek istiyorum. Bu haberleri Şenol Güneş'in çıkarttığını sanmıyorum. "Hocamızın kalbini kıranlar olduğu sürece, bu şekilde nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. 'O gidecek, Şenol gelecek' kısımlarını doğru bulmuyorum." sözlerini kullandı



ANTRENÖR MIGUEL KONUSU



Şenol Güneş ile Miguel görüşmesinden bahseden Çebi şöyle konuştu:



"Şenol Güneş'in yardımcılarından Miguel'e Sergen Hoca ve ekibinden ayrıldıktan sonra ihtiyacımız vardı. Bildiğimiz ve çalıştığımız bir arkadaştı. İspanya'daydı, konuştuk ve anlaştık. Herkesin hocası bir yerlere gidiyor ve geri de gelebiliyor. Bunun altında başka bir şey aramanın anlamı yok. Bunlar profesyonel insanlar, evlerine ekmek götürüyorlar. Sergen Hoca da birçok takımda oynadı ama Beşiktaşlı. Bazı oyuncularımızın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Miguel özgür bir insandır. Şenol Hoca ile fotoğrafını sordum. 'Sevdiğim bir hoca ve yemek yedik' dedi. Dikkat edilmesi gerek ama birileri iftira atacak diye, sevdiklerinizle mi görüşmeyeceksiniz?"





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