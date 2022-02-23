Ahmet Nur Çebi: "Şenol Güneş gündemde yok"

Milliyet gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka, Ahmet Nur Çebi ile arasında geçen Şenol Güneş konuşmasını köşesine taşıdı.

Haber; Milliyet
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Ahmet Nur Çebi: 'Şenol Güneş gündemde yok'
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23 Şubat 2022 09:05
Milliyet gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka, Şenol Güneş için Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Şansal Büyüka, "Beşiktaş'ın yeni sezonda Şenol Güneş ile çalışacağını yazan ve iddia edenlerden biri benim... Hafta içinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile konuştum. Sayın Başkan'la çok uzun yıllar komşuluk yaptık, sözüne sohbetine çok inanırım. Sayın Başkan üstüne basa basa, "Yeni sezonda gündemimizde Şenol Güneş yok. Kendisi ile çalışmayacağız" dedi. Ahmet Başkan bunu söylediyse, benim için bu konu bitmiştir, kapanmıştır." dedi.

SAYGI DUYAN SAYGI GÖRÜR

Şansal Büyüka ayrıca, "Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, bu hafta F.Bahçe-Hatay maçını izlemiş. Sevgili dostumuz Oğuz Altay, Önder Hoca'ya, "Stada girip çıkarken rahatsız eden oldu mu?" diye sorunca, Önder Hoca, "Niye olsun? Nasıl davranırsan, öyle davranırlar" demiş. Doğru söylemiş. Önder Hoca, geldiği günden beri sadece bir futbol adamı portresi çiziyor. Ölçülü, saygılı, bilgili... Sempatik, sevimli... Sadece futbol konuşuyor, rakiplere sataşmıyor. O zaman Önder Hoca'ya neden sataşsınlar? Başka statlara gidince küfür yiyip, hakarete uğrayanlar, "Biz nerede yanlış yaptık?" diye önce kendilerine baksınlar. Bu ülkede küfür çoğaldı ama, çevresine saygılı davrananlar, halen saygı görmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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