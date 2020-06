Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah-beyazlı kulübün planladığı gençlik operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



YA BAŞARACAĞIZ YA ACI ÇEKECEĞİZ

5-1 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında altyapıdan 4 futbolcunun forma giymesini değerlendiren Başkan Çebi, şunları söyledi: "Başka çaremiz yok, kendi değerlerimizi üreteceğiz. Artık işin matematiği ve gerçeği bunu gerektiriyor. Biz de bu gerçeğe uyarak ya başaracağız ve bunun keyfini çıkaracağız ya da acısını çekeceğiz."



HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK

"Ancak inanıyorum ki bu gençler, bize çok keyifli zamanlar yaşatacak. Beşiktaş kökleri ve genleri gereği her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım oldu. Bu önümüzdeki zamanlarda da asla değişmeyecek, bundan kimse şüphe duymasın. Eldeki imkânlarla en güçlü kadroyu kurarak gençleri de yapılan takviyelerle harmanlayarak sadece önümüzdeki sene değil, her zaman tüm kupalara ulaşmak için güçlü bir yapı oluşturacağız."



MAĞLUBİYET TARAFTARIN DESTEĞİNİ ENGELLEMEZ

Beşiktaş taraftarının 'Sevinmek için sevmedik' sloganını hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Başkan Çebi, "Bu takımı sevdikleri için destek oluyorlar, galibiyet ya da mağlubiyet kampanyaya katılımı değiştirmez. Taraftarlarımız her zaman bu kulübe destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



KÖTÜ BAŞLADIK ANCAK SONUNU İYİ GETİRECEĞİZ

Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle tamamladı: "Denizli deplasmanında alınan 5-1'lik skor çok keyifli olabilir ancak benim için sahadaki gençler çok daha anlamlıydı. Ben de onları seyretmek için Koronavirüs'ün yaygın olduğu bu zamanlarda takımı yalnız bırakmadım ve buraya geldim. Ara sonrası lige kötü başladık ama inşallah iyi bitireceğiz. Hedefimiz kalan 6 maçı kazanmak, başka bir düşüncemiz yok."



SERGEN YALÇIN NE DEMIŞTI?

"Burası Beşiktaş 10-11 genç aynı anda oynayamaz. Genç takım kuracağız, onlarla oynayacağız diye bir şey yok. Yanılsama olmasın, küçülmeye gitmiyoruz. Bu sene de önümüzdeki sene de şampiyonluk için mücadele edecek bir takım kuracağız."