Ahmet Nur Çebi: 'Şampiyon Beşiktaş'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün gündemine dair Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



"ŞAMPİYON OLAMAZ DİYENLER ART NİYETLİDİR"

"Son 2 maçta yaşadığımız kayıpların ardından 'Beşiktaş şampiyon olamaz algısı' yaratanlar art niyetlidir. 3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin 'Şampiyon biz olacağız' sözlerine neden tepki vermiyorlar? Bunu onlara soruyorum. 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum. Biz şerefli şampiyonlukları kovalıyoruz. Biz bu ahlaklı duruşumuzdan, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonluk bir ekip işidir. Bizler inandık. Tüm camiamızın buna inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. Bu senenin şampiyonu, 13. sıradayken Beşiktaş diyorum, lideriz yine Beşiktaş diyorum. Benim görüşüm değişmedi. Şampiyon biziz. Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, bu sezon er veya geç bunu görecektir."



"DAHA 6 HAFTA VAR"



"Ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında oynayan takımlar da vardı. Vermiş oldukları mücadeleyi, rakiplerimizin maçlarında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybımıza neden olan düşme hattındaki rakiplerimizin muhteşem oyunları, rakiplerimize karşı da tekrar edecektir. Onlar da puan kaybedecektir. Şampiyonluk hesaplarında düşündüğüm bir kurgudur bu."



"KAALE ALMASINLAR"



"Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kaale almasın."



"ÇOK KONUŞMAKLA OLMUYOR"



"Çok konuşmakla icraatte başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim, az konuşarak veya konuşmayarak her türlü savunmayı yapmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Az konuşmamız, bunları yapmadığımız anlamına gelmez. Biz Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için her türlü mücadeleyi namuslu, şerefli şekilde yapıyoruz. Camiamız kesinlikle tereddütte olmasın"



"ANINDA GEREĞİNİ YAPARIZ"



"TFF ve MHK birilerinin şampiyon olması için amaç güttüğüne inanmıyorum. Hakemin iyisine iyi, kötüsüne kötü deriz. Dolayısıyla hakemlerin hatalarını söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız."



ÇOK İLGİNÇ BİR SEZON



"Çok ilginç bir sezon geçiriyoruz. Şöyle ki, bir pandeminin olduğu süreç yaşıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. 21 takıma çıktık. Fazla maç oynuyoruz. Sıkıntılı. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman maçlara dönüp baktığımız zaman, muhteşem goller muhteşem oyunlar seyrettiğimiz birçok maç var. Şu anlamda lig ilginç, düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler. İlginç olaylar. Düşme hattındaki takımlarımızın çok fazla olması, yukarıdaki takımları çok zorlayacaktır. Başarıyla çıkanlar kümede kalacaktır, başarısız olanlar küme düşecektir. Bu takımlarla mücadele ederken başarılı takımlar şampiyon olacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum."



"RİCA EDİYORUM"



"Önemli bir şey var. Diğer kulüplerine yöneticilerine sesleniyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim kendinize yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmayın. Kemal Atatürk'ün zeki, çevik ve ahlaklı olanı çok önemli. Meslektaşlarınızın mücadelelerine saygı göstermeyi ve onlara emeklerine değer verdiğinizi göstermenizi tüm futbol ailesinden rica ediyorum."



"Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın zarar göreceği söylemlerden, kasıtlı olarak davranmalarından vazgeçmelerini rica ediyorum. Beşiktaş köklü bir kulüptür. Bu tür gayretler saygı ve değer görmeyecektir. Bunları bilmelerini rica ediyorum."



"ŞAMPİYON DEDİRTMESİNİ BİLİRİZ"



"Biz 3 puan önde ve lideriz. Sezon açıldığında bizim küme düşeceğimizi söyleyenler oldu. Ben kesinlikle bu konuda fikrimi ta baştan 13. iken söyledim. Şampiyon olacağız dedim. Ben inanıyordum. Arkadaşlarımın inancını görüyordum. Hocamızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum. Futbolcularıma güveniyordum. Dolayısıyla, baştan bunu söyledim. Şu anki algı, Beşiktaş'a zarar vermek adına bir operasyondur. Bunun başka türlü söylemi olmaz. 3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz."



DEMBA BA İÇİN AÇIKLAMA

-Demba Ba ile ilgili görüşleriniz, twitter'daki ağzı fermuarlı fotoğrafı



"Demba Ba iyi tanıdığım, Türkiye'ye transferinde emeği olan biriyim. Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Dünkü olay beni şaşırtmıştır. Bir şey varsa Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. Türk futbolunda alışageldiğimiz durumlar değil. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir."



ABOUBAKAR'IN SÖZLEŞMESİ



"Aboubakar, son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. Camiamızın bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar futbolcumuzdur, gelecek sene de bizde olacaktır. Kontrat opsiyonu Beşiktaş'tadır. Beşiktaş, Aboubakar'dan bu sene alacağından fazlasını almıştır. Hakkı yendiyse bunu teslim edecek, vicdanlı birisiyim. Bizde hakkı çok, katkısı çok. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aboubakar'ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır. Beşiktaş kocaman bir takımdır. Aboubakarlı veya Aboubakarsız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Aboubakarsız da şampiyon oluruz. Aboubakar çok kıymetli, hakkı var. Beşiktaş'ın opsiyonu var, Beşiktaş isterse oynar. Futbolcularımız üstündeki algılardan kaçınmalarını rica ediyorum kişilerin. Tepkimiz çok sert olabilir, çok sert olabilir. Kimsenin anlamayacağı kadar sert olabilir. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oyun oynamaktan uzak dursunlar. Herkes hadddini bilsin"



KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASI



"Kulüpler Birliği başkanlığımdaki görevimde çözmeye çalıştığım sorunların hepsi, Beşiktaş'ın da sorunları. Beşiktaş'taki zamanımdan çalıp Kulüpler Birliği'nde çalışmıyorum. Oradaki zamanım ailem ve uykumdan yaptığım fedakarlıktır. O kadar başkan içinden Beşiktaş başkanının o koltukta oturması gurur kaynağıdır. Benim Beşiktaş için zamanımı fazlasıyla harcıyorum. Gitmediğimiz deplasman hemen hemen yok gibi. Herkes kovidde istirahat ederken çalışıyoruz. İnsanlar kendini korumak için otururken, biz ortalıklarda kovid varmış yokmuş mücadele ediyoruz. Böyle fuzuli konuşanları kaale almak haksızlık olur. Beşiktaş'ın son 10 yıldır futbolcusuna, hocasına 6 ay 4 aydan aşağı değildir. 1 ay bile borcu olmayan bir Beşiktaş var şu an. Allah bana bunu nasip etsin. Takdiri Beşiktaşlılara bırakmıyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuna 1 aylık dahi borcu yoktur. Kulüpler Birliği'ne gelen kadar 2-3 aylık borcumuz vardı. Kulüpler Birliği sonrası 1 gün bile yok. Demek ki daha çok vakit ayırıyoruz Beşiktaş'a."



AVRUPA SÜPER LİGİ



"Gerçekten ilk tepkiyi biz verdik, çok çabuk verdik. UEFA köklü bir kurumdur. Başarıyla organizasyonlar yapmıştır. Futbolun içinde rakipler yoksa 5-10 takımla pastayı bölüşmek gibi bir hakkaniyetsizlik istemiyoruz. Çok şükür kendileri de akıllandı, geri bastılar. Bir daha olacağını düşünmüyorum. UEFA, pandemide tüm futbolcuları haklı görüyor, kulüplere zarar veriyor. Bunu dile getirdim. Getirmeye devam edeceğim"



BANKALAR BİRLİĞİ YAPILANDIRMASI



"Bankalar Birliği konusuna, yapılan sözleşmeye emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı. Bu sözleşme bize nefes aldırdı. Daha çok dikkat etmeliyiz. Lisans yönetmeliklerine uyum içerisinde olmalıyız. Eski durum yok artık. Har vurup harman savurmak söz konusu olamayacak. Bu sözleşme yapılırken önümüze koyulan taahhütlerle, biz de sonuç itibarıyla kulüplerimizi düzgün yönetiriz."



BAŞARIMIZIN İSPATI



"Şu anda rakiplerimizden, 4 büyüklerden Beşiktaş 3 kupaya oynayacak. Ne denli başarılı olduğumuzun ispatıdır. Ekonomide iş basit. Gelir gidere dikkat çekeceksiniz. Eziyet çekmeye alışacaksınız. Bir de başarı için ruh gerekiyor. Bu iş parayla olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Konu parayı verip futbolcu almak değil. Onlara ruh vermek, onlara kazandırmak ve altyapıya önem vermek. Genç çocuklarımıza yer vermeliyiz. Bizim milli futbolumuz, milli takımımızın başarılı olması için kulüp başkanlarının çok dikkatli bir şekilde futbolcu yetiştirmeye katlanması gerekir.



Futbolculara milyonlarca TL verilirken stadyumlara bakmayarak, Erzurum maçında Cenk Tosun'u kaybettik, Beşiktaş ve Cenk zarar gördü. Milli takım zarar gördü. TFF Başkanına bir öneride bulunmak istiyorum. Başarılı bakım yapılan stadyumlara ödül verilsin. Prim verilsin. O stadın masraflarını TFF karşılasın. Stadyumlarımızın sağlıklı olmasına gayret edilsin."



ROSIER VE GHEZZAL TRANSFERİ



"İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyoruz. Aboubakar da kalmak istiyor."



1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR



O günkü şartlara göre gereğini yaparız. Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri ne gerekiyorsa üst düzeyde mücadele ediyoruz. Bazı stratejiler gereği burada konuşmayı doğru bulmuyoruz. Beşiktaş'ın menfaati neyse onun için çalışıyoruz.



UMARIZ ART NİYET YOKTUR



Yayıncı kuruluşun filmi takılmış herhalde. Kendilerine söyleniyor bunlar. Bir dahaki sefer bu kadar hoşgörülü olmayız. Umuyoruz ki arkasında art niyet yoktur. Bu kurumlar içerisinde taraf tutan, taraftar olan bazı arkadaşlar bu tür uygulamalar yapıyor olabilir. Bizim görevimiz engel olmak. Biz gereğini yapıyoruz.



HATAYSPOR MAÇI DEĞİŞİKLİĞİ



"Hatay maçıyla ilgili artık fikstürün sonuna doğru her takım aynı sorunu yaşıyor. Biz kendimize ayrıcalık talep etmeyiz. 1 maçı ertelediğinizde, birçok maç etkileniyor, tetikleniyor. Biz makul olanı, yapılması gerekeni yaptırdık. Sağolsun federasyon yaptı. Daha fazla yaptırırsak başka takımlar etkilenir. Başka değişiklik olmaz sezon sonuna kadar."



HAKEMLER İÇİN MESAJ



"Hakemler ile ilgili olarak; TFF ve MHK bir takımın başarılı olması konusunda taraf olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin hatalar yapıyor, söylüyoruz. Yapmayanları da söylüyoruz. Oradaki çizgiyi ayıralım. Kurum ve kurulları ayrı yere koyuyorum. Hakemlerin hatalarını hoş görmemiz mümkün değil. Bu konuda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Görüyoruz, dile getiriyoruz defalarca. Elimizden geleni yapıyoruz. Huzur içerisinde bunların ortadan kalkması için mücadele vermeye devam edeceğiz."



ERKEN ŞAMPİYONLUK HAVASI OLDU MU?



"Böyle bir hava yok, sanmıyorum. Daha 6-7 maç var. Erken şampiyonluk ilanı yapılmamalı dedim. Kamuoyundaki algı nedeniyle son 2-3 hafta neler demeye başladık. Efendiliğimizle, diğer takımlara saygımızdan söylemiyorduk. Artık diyorum, şampiyon biziz. Onların da demesi bizi mutlu edecektir.



Diğer takımların motivasyonu, umarım Beşiktaş'ın iyi oynamasından kaynaklanıyordur sadece. Tüm futbolcular, meslektaşlarının emeklerine saygı göstermeli. Umuyorum ki, düşme hattında mücadele ederken, bizimle dişediş oynayan rakiplerimiz, diğer rakiplerimize karşı da aynı istek ve coşkuyla oynamasını temenni ediyorum."



LARIN'E TEKLİF GELDİ Mİ?



Larin benim çok sevdiğim bir futbolcu. İkinci başkanken de değerliydi. Saygılı, hürmetli bir çocuktur. Kiralandığı yere neredeyse al oynat diye üstüne para vermişler. Biz bu çocuğu kucakladık. İmkan verdik. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sahip çıktık. Larin'e teklif geliyor, başkalarıyla ilgili de geliyor. Sezon bitene kadar futbolcularıma gelen tekliflere cevap vermem.



CENK TOSUN AÇIKLAMASI



Cenk önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar kendini ancak toparlayacaktır. Everton ile ilgili nasıl bir gelişme sağlayacak bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Cenk geldim diye kapı çalarsa, kapımız kendisine sonuna kadar açık olacak.



ALTYAPI PROJELERİ NE DURUMDA?



Mehmet Ekşi hocamız, işin başında. Pandemi bizi çok olumsuz etkiledi. Turnuvaları pandemi nedeniyle tam uygulanamıyor. Sadece 19 yaş mücadele ediyor. Diğer yaş gruplarında maalesef maç oynanmama, çalışamama durumu var. Pandemiyi hep beraber unuyoruz. Maalesef pandeminin yarattığı bu zararı, Türk futbolunda istesek de istemesek de göreceğiz.



ATIBA'NIN GELECEĞİ



Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa aday olacak. Tek rakibim o olacak. Bu biraz da şaka, kıymetini belirtmek için söylüyorum.



Erken şampiyonluk gelebilir, ihtimal var. Rakiplerimizin maçları var. Çok istekli ve hırslı olursa rakipleri, iyi oyunumuzla geriye dönersek erken şampiyonluk ilan edebiliriz. Geç olsun, temiz olsun. Önemi yok. Biz kendimizden eminiz.