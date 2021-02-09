Ahmet Nur Çebi prime zam yaptı

Beşiktaş'ın Konyaspor galibiyeti siyah-beyazlılara şampiyonluk yarışında altın değerinde üç puan getirirken, futbolcuların da cebini doldurdu.



Daha önce Konyaspor galibiyetine 20'şer bin TL prim belirleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonu soyunma odasını arayarak primi 30'ar bin TL'ye çıkardığını açıkladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu jesti futbolcuların da keyfini ikiye katladı.



