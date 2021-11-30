Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "hakaret" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi!
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30 Kasım 2021 20:24
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Giresunspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardaki "hakareti" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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