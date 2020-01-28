Ahmet Nur Çebi noktayı koydu; 'Evladımızla yürüyeceğiz'

Yönetimin dünkü toplantısında hoca adayları masaya yatırıldı. Başkan Çebi'nin, "İçimizden yetişmiş bir isimle yola devam etmeliyiz" şeklindeki sözleri sonrası Sergen Yalçın'a onay çıktı

Haber; Sabah
Ahmet Nur Çebi noktayı koydu; 'Evladımızla yürüyeceğiz'
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28 Ocak 2020 09:10
Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta sürpriz olmadı ve taraftarın uzun süredir statta adını bağırdığı Sergen Yalçın'a yönetimden onay çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan "Evladımızla yürüyeceğiz" başlıklı haber şu şekilde...

Dün toplanan siyah-beyazlı kurmayların gündeminde Yalçın'ın yanı sıra Mehmet Özdilek ve Tayfun Korkut da vardı.

Bu isimler üzerinde uzun konuşmalar yapılırken, yabancı teknik adam için de görüşler belirtildi. Ancak son sözü alan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dünyada son trend, yetiştirdiği isimlere görev vermek. Biz de kendi içimizden bir isimle yola devam etmeliyiz. Sergen Yalçın, oyuncu olarak Beşiktaş tarihine geçmiş, teknik direktör olarak da kendini kanıtlamış bir hoca. Görev yaptığı her takımda farkını gösterdi. Artık Beşiktaş için hazır olduğunu düşünüyorum" sözleriyle konuya noktayı koydu.

KARARSIZLAR VARDI!

Başkan Çebi'nin bu konuşması sonrası yönetici arkadaşlarının da ikna olduğu ve Sergen Yalçın ismine herkesin onay verdiği öğrenildi.



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