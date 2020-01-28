Ahmet Nur Çebi noktayı koydu; 'Evladımızla yürüyeceğiz'

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta sürpriz olmadı ve taraftarın uzun süredir statta adını bağırdığı Sergen Yalçın'a yönetimden onay çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan "Evladımızla yürüyeceğiz" başlıklı haber şu şekilde...Dün toplanan siyah-beyazlı kurmayların gündeminde Yalçın'ın yanı sıra Mehmet Özdilek ve Tayfun Korkut da vardı.Bu isimler üzerinde uzun konuşmalar yapılırken, yabancı teknik adam için de görüşler belirtildi. Ancak son sözü alan Başkan Ahmet Nur Çebi,sözleriyle konuya noktayı koydu.Başkan Çebi'nin bu konuşması sonrası yönetici arkadaşlarının da ikna olduğu ve Sergen Yalçın ismine herkesin onay verdiği öğrenildi.