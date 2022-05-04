Ahmet Nur Çebi'nin seçim kozu Ümraniye

Beşiktaş'ta Mayıs ayı sonunda kritik bir genel kurul yaşanacak.



Başkan Ahmet Nur Çebi, seçim öncesi uzun yıllardır uğraşılan bir projeye son şeklini vermeye çalışıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni, Avrupa'daki emsallerinin seviyesine çıkarmak, tüm altyapıyı burada birleştirmek hedefleniyor.



Ahmet Nur Çebi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tesislerin yanındaki arazi için Ankara'da görüşmeler yapıyor. Altyapının Ümraniye'ye taşınmasıyla Fulya'nın ise farklı projelerde kullanılması planlanıyor.



Süleyman Seba Spor Salonu'nun yerine yeni bir spor salonunun, Fulya Tesisleri'nin taşınmasından en çok iki yıl içinde bitirilmesi amaçlanıyor.



