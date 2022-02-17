Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testi pozitif!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testi pozitif!
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17 Şubat 2022 15:54
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Beşiktaş Başkanı, koronavirüs pandemisinin başından itibaren üçüncü kez hastalığa yakalandı.

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