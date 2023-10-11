Ahmet Nur Çebi'nin hesabı şaştı!

Beşiktaş'ta genel kurulun kasımda yapılması beklenirken Ahmet Nur Çebi'nin 'Seçim kozu' ise ters tepebilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'nin hesabı şaştı!
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11 Ekim 2023 12:20
Son güncelleme 11 Ekim 2023 12:21
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecine giren Beşiktaş'ta kulis faaliyetleri hız kazandı.

Camianın önde gelen isimleri başkanlık için zemin yoklarken, Lugano hezimeti sonrası olağanüstü kongre kararı alan Ahmet Nur Çebi'nin de yeniden başkanlığa aday olması bekleniyor. Genel kurulun kasımda yapılması beklenirken Çebi'nin 'Seçim kozu' ise ters tepebilir.

Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ta göreve başladığı dönemden itibaren siyah-beyazlı kulübe üye olan yaklaşık 5 bin kişinin, bir seçim dönemi geçirmedikleri için, olağanüstü genel kurulda oy hakkı bulunmuyor. Bu kişiler 2025'te oy kullanabilecek.

Bu yüzden kasımdaki kongre öncesi Ahmet Nur Çebi'nin mevcut üyeleri ikna etmesi gerekiyor. 

 
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