Ahmet Nur Çebi'nin acı günü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, hayatını kaybetti.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Karabük'teki özel bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Yazıcı, yaşamını yitirdi.
Yazıcı'nın cenazesinin, yarın ikindi vakti Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Karabük'teki özel bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Yazıcı, yaşamını yitirdi.
Yazıcı'nın cenazesinin, yarın ikindi vakti Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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