Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir'le görüşmeye gitti

Süper Lig'in ilk devresini 28 puanla 7. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah - beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gitti.
Başkan Çebi'nin, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşeceği ve sezonun ilk yarısındaki hakem hataları üzerine konuşacağı öğrenildi.
Siyah - beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gitti.
Başkan Çebi'nin, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşeceği ve sezonun ilk yarısındaki hakem hataları üzerine konuşacağı öğrenildi.