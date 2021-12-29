Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir'le görüşmeye gitti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek için Riva'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir'le görüşmeye gitti
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29 Aralık 2021 14:23
Süper Lig'in ilk devresini 28 puanla 7. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah - beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gitti.

Başkan Çebi'nin, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşeceği ve sezonun ilk yarısındaki hakem hataları üzerine konuşacağı öğrenildi.


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