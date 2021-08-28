Ahmet Nur Çebi: "Montero'yu düşünüyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda, Francisco Montero için teklif yapmayı düşündüklerini belirtti.

, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Montero'yu düşünüyoruz'
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28 Ağustos 2021 18:38
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı. 


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