Ahmet Nur Çebi: 'Montero'yu düşünüyoruz'

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.
Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.