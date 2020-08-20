Ahmet Nur Çebi, Mensah transferini anlattı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor'dan kadroya katılan Bernard Mensah'ın transfer sürecini ve yaşananları anlattı.



"BERNA HANIM, SÖZÜNE SADIK KALDI"



Mensah transferinde Berna Gözbaşı'nın kendilerine verdiği sözü tuttuğunu vurgulayan Başkan Çebi, "Transferin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Hanım'la çok evvelden görüştüğümüzde bize, "Futbolcuyla yollarımızı ayırmaya karar verirsek öncelik sizindir" dedi. Sözüne sadık kalan bir Anadolu kadınıyla biz bu işi el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir laf vardır; Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır. Berna Hanım bizim için çok değerli ve çok kıymetli birisi. Kendisi hakkında sosyal medyada yazılanları doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.



"BU BİR YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"



Galatasaray taraftarlarından ricada bulunan Beşiktaş Başkanı, "Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Hanımefendinin bu konuda en ufak bir taksiratı yoktur. Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur. G.Saray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor. Bence görmelerine de gerek yok sonuçta bu bir transferdir. Galatasaray da başka bir gün başka bir transfer yapacaktır. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Benim haddim değil G.Saray taraftarından bir istekte bulunmak. Hanımefendinin bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan böyle bir hanımefendiye saygılı bir ölçüde yazmaktır." dedi.



