Ahmet Nur Çebi: 'Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk ve transfer konuları hakkında konuştu. Ahmet Nur Çebi, D-Smart'ta Gündem Özel programının konuğu oldu ve Faik Gürses'in sorularını yanıtladı. Yeni sezonla ilgili merak edilenlere cevap verdi.



"MARADONA'YA LİSANS ALAMAYIZ"



Başkan, "Parasını ödeyemeyeceğim abuk subuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum. Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok, yeni bir oyuncuya lisans alamayız. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız" dedi.



ABOUBAKAR VE GHEZZAL...



Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal gibi isimlerin kalıp kalmayacağı hakkında da konuşan Çebi, "Kuantum fiziği okuyor, akıllı adam. Sezon başında da sakatlığına göre anlaşma yaptık. Aboubakar ile sezon başında sakatlığına göre anlaşma yaptık. Duygularımla hareket etmemem gereken bir süreçteyiz. Bana en az iki sağlıklı santrfor lazım. Aboubakar'ın Göztepe maçından önce son MR'ı çekildiğinde sakatlığı devam ediyordu. Sakat değildi ama oynamadı diye bir durum söz konusu değil. Ghezzal şimdilik tatile gitti. Sorun yaşarsak kulübüyle yaşarız, kendisiyle yaşamayız" ifadesini kullandı.



"HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"



Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la ilgili de "Sergen hocamızla devam edeceğiz. Onun da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum" dedi.



"DORUKHAN TOKÖZ ELİMİ ÖPTÜ..."



Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz ile yolların ayrıldığını "Dorukhan Toköz ile Ankara dönüşünde uçakta konuştum. Kendisine daha önce sözler verilmiş, bir de sakatlandı. Fiziksel ve mental anlamda sıkıntı yaşadı. Futbolcuları çok kişi yönlendiriyor. Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum dedi, elimi öptü. Ben de gurur duyarım dedim, izin verdim. Milli takımda bir süreci olacak, burası baba ocağıdır. İstediği zaman döner bizde oynar." sözleriyle açıkladı.



