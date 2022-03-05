Ahmet Nur Çebi: 'Ljajic bir türlü değerlenmedi!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kadro dışı olan Adem Ljajic için açıklamalarda bulundu.



"LJAJIC DEĞERLENMEDİ!"



Ljajic'in değerlenmediğini söyleyen Çebi, "Geldiğimizden bugüne yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı. Bu kontratlardan bu sene sonu ancak kurtulabiliyoruz. Ljajic'i oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Bazı sporcularla ilgili elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen maalesef gitmedi." dedi.



"KEYFİM YERİNDE!"



Bir futbolcunun 350 bin euro'yu kabul etmediğini dile getiren Beşiktaş Başkanı, "3 milyon 750 bin euro bizden alan futbolcuya 750 bin euro bile öneren olmadı. 350 bin euro'ya git dediğimizde "Ne işim olur orada? Ben, İstanbul'dayım ve keyfim yerinde" dedi." ifadelerini kullandı.



"SERGEN HOCA DA 'OLMAZ' DEDİ"



Sergen Yalçın'ın Ljajic raporunu da açıklayan Ahmet Nur Çebi, "Adamı değerlendirdik mi değerlendirdik. Sergen Hoca da uğraştı. Sergen Hoca, "Olmayacak bu iş, adamın niyeti yok" dedi. 12-13 oyuncunun kontratı bitiyor, bakın hepsine maliyetleri çok yüksek. Bazılarıyla devam edeceğiz şimdi açıklamak istemiyorum." şeklinde konuştu.





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