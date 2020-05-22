Ahmet Nur Çebi koronavirüsü yendi

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif geldi

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi koronavirüsü yendi
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22 Mayıs 2020 10:32
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi

Siyah - beyazlı kulüp, Ahmet Nur Çebi'nin yapılan ikinci testinde sonucun negatif çıktığını açıkladı.



Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.

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