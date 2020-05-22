Ahmet Nur Çebi koronavirüsü yendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi
Siyah - beyazlı kulüp, Ahmet Nur Çebi'nin yapılan ikinci testinde sonucun negatif çıktığını açıkladı.
Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.
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Siyah - beyazlı kulüp, Ahmet Nur Çebi'nin yapılan ikinci testinde sonucun negatif çıktığını açıkladı.
Daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay da koronavirüsü yenmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın