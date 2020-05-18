Ahmet Nur Çebi: "Kaybedecek 1 saatimiz yok"

Beşiktaş Başkanı, durumunu soran yönetici arkadaşlarına, "Ben iyileşirim, mühim olan kulübün geleceği. Zamanla yarışıyoruz. Herkes işlerine odaklansın" cevabını verdi

Haber; Sabah
Ahmet Nur Çebi: 'Kaybedecek 1 saatimiz yok'
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18 Mayıs 2020 09:53
Evde karantinada olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, herhangi bir sağlık şikayeti olmadığı için çalışmalarını bırakmadı.

Kendisine yapılan testin pozitif çıkmasından bir gün sonra elektronik ortamda kurmaylarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca kendisi gibi pandemiden etkilenen herkesi tek tek arayarak sağlık durumlarını sordu. Başkan, kendi durumunun sorulması üzerine de "Ben iyileşirim, mühim olan Beşiktaş'ın geleceği. Esas işlerimize odaklanalım. Kaybedecek 1 saatimiz bile yok" dedi.

AY SONUNDA 200 MİLYON TL ÖDEME

Beşiktaş, ay sonuna kadar 200 milyon TL civarında ödeme tablosuyla karşı karşıya… Bu nedenle Çebi, iş dünyasıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Gelecek sezon Vodafone ile sözleşmesi sonlanacak olan siyah-beyazlı ekibin göğüs reklamı için güçlü bir destek aradığı kaydedildi. Ayrıca yönetimin Bankalar Birliği ile de yeni anlaşma zemini yokladığı gelen bilgiler arasında.

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