Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla buluştu

Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla bir araya geldi

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi, kadın futbolcularla buluştu
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09 Mart 2021 00:29
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla siyah-beyazlı kadın futbolcularla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir araya geldiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı belirtildi.

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan'ın da yer aldığı buluşmada, hatıra fotoğrafı da çekildiği aktarıldı.

 


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