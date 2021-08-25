Ahmet Nur Çebi: "Kaan ve Umut'u bırakmıyorlar"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kaan Ayhan ve Umut Meraş hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Kaan ve Umut'u bırakmıyorlar'
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25 Ağustos 2021 17:53
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Umut Meraş ve Kaan Ayhan'ı kulüplerinin bırakmadığını ifade eden başkan Çebi, "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları. Gurur duyuyorum onlarla, ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Beşiktaş'a gelecekte ekonomik olarak katkı sağlayabilecek oyunculara bakıyoruz. Biri olmazsa biri olur inşallah" dedi.


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