Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçını tribünden takip etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi!
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08 Ekim 2023 16:29
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını stadyumdan takip etmedi.

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Kale arkası tribünde başlayan 'Yönetim istifa' tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.

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