Ahmet Nur Çebi: 'İmza parası ödemeyiz'

Milli arada gelecek sezonun transfer görüşmelerine de vakit ayıran Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili olarak talep edilen imza paralarına başkan Ahmet Nur Çebi olumsuz yanıt verdi.Başkan Çebi yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kimseye yüksek imza paraları ödeme lüksümüz yok. İmza parası isteyen oynayarak kazansın. Maaşın yanında maç başı ücret teklifi dışında üçüncü bir seçeneğimiz yok" ifadelerini paylaştı.Sözleşme kriterlerinden taviz vermek istemeyen ve gelecek yıllarda maliyetleri aşağı çekip takımdaki maaş dengesini sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, başta Dorukhan Toköz olmak üzere dış transferde de kendilerinden talep edilen tüm imza parası isteklerine olumsuz yanıt vermiş durumda. Sezon başı gündeme gelen Hırvat Mandzukic'in menajeri imza parası isteyince, Beşiktaş transferden vazgeçmişti.