Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından negatife dönmüştü.





Beşiktaş'ta daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.