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Beşiktaş
Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
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30 Aralık 2020 13:30
Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından negatife dönmüştü.
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