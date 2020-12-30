Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

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Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
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30 Aralık 2020 13:30
Beşiktaş'ta daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından negatife dönmüştü. 



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