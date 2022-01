Ahmet Nur Çebi: 'Hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın'

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin Ocak sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi.



İşte Başkan Çebi'nin açıklamaları;



Değerli Beşiktaşlılar,



Pandemi koşulları nedeniyle yapamadığımız 2019 ve 2020 İdari ve Mali Genel Kurullarımızı nihayet gerçekleştirdik. Öncelikle 25 ve 26 Aralık 2021 tarihlerinde İdari ve Mali Genel Kurullarımıza katılan tüm kongre üyelerimize teşekkür ederim. Genel Kurulumuzun Beşiktaş'a yakışır şekilde yapılmasına katkıları olan Kongre Divan Başkanlığımıza, Divan Kurulumuza, ilgili kurullarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, profesyonel çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür ederim. Camiamıza söz verdiğim şekilde bağımsız denetim kuruluşunun kulübümüzün son on yılını denetlemesini sağladık. Yine camiamıza söz verdiğim şekilde çıkan denetim raporunu Genel Kurulumuzun kürsüsünden açıkladık. Çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonra raporun sonuçları hukuki olarak neyi gerektiriyorsa gereğinin yapılacağından hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın. Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bu yapılan incelemelerin arkasında kötü niyet aranmamalıdır. Tamamen şeffaflık ilkesi gereği hareket edilmektedir. Bu bağımsız inceleme sürecinin bir teamüle dönüşmesi ve her dönem için yapılması gerektiğine inanıyorum.



Mali ve idari meselelerimizin konuşulacağı yer Genel Kurul kürsümüzdür. Sosyal medyadan ya da kapalı kapılar ardında yapılan konuşmaların kimseye faydası yoktur. Kürsüye çıkan tüm konuşmacıları can kulağıyla dinledim. Emeklerimizin takdirini gösteren üyelerimize gösterdikleri teveccühten ötürü tekrar teşekkür ederim. Yine kürsüden medeni çerçeveler içerisinde eleştirilerini ve önerilerini ifade eden üyelerimize de teşekkür ederim. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın.



İbra edilmenin önemini spor kamuoyuna tekrar hatırlattığımız bir Genel Kurul süreci yaşadık. Görev yapan Başkan ve yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri, sorumluluklarının denetimi açısından şarttır. İbra edilmemenin de sonuçlarına katlanılması gereklidir. Spor kulüplerinin yönetimi finansal, sosyolojik, ahlaki açılardan hayati önemde ciddi bir iştir. Bu ciddi işin sorumluluğunu alan her yönetici hesap verebilir olmalıdır.



Bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Sportif mücadelemizi verirken hakkımıza kasteden kişi ya da kurumlara karşı resmi yollardan savunuculuk yapıyoruz. Kamuoyu önünde popülist bir şekilde hak arayışının Beşiktaş'a bir faydası olmamıştır. Haksızlık gördüğümüz her konuda, ilgili mercilerle sürekli görüşmelerimiz devam etmektedir. Şov yaparak değil, gerçek sonuçlar elde edene kadar resmi yollarla hak arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz.



Emeklerimin karşılığı olarak Beşiktaş camiasının bana ve yönetim kuruluma verdiği destek bizim için her şeyden önemlidir. Camimamızın her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzde zorlu dönem devam ediyor. Şeffaflık sözünü verdim, sözümü tutuyorum. Dürüstlük sözü verdim, sözümü tutuyorum. Kimsenin inanmadığı sezonda şampiyon olacağımız inancımı defalarca yineledim. Şampiyon olduk. Bize inanmaya, güvenmeye devam eden büyük Beşiktaş camiası ile Beşiktaş'ın aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz.



2022 yılının başta Beşiktaşlılara ve tüm iyi insanlara sağlık, bereket, mutluluk getirmesini diliyorum.









İLGİLİ VİDEO