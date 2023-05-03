Ahmet Nur Çebi: "Hesabımız çok basit!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Hesabımız çok basit!'
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03 Mayıs 2023 20:39
Son güncelleme 03 Mayıs 2023 20:41
Bu yıl 69'uncusu düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni, UNİQ İstanbul'da düzenlendi.

Ödül töreni öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nin önemine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Spor medyası kamuoyunun çok dikkatinde olan bir medya. Değerli bir gece yaşayacağız bu akşam. Yine fair-play ödüllerİ de verilecek" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BÜTÜN MAÇLARIMIZI ALMAK"

Hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğu belirten Ahmet Nur Çebi, "Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

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