Ahmet Nur Çebi: 'Hesabı Sergen hoca verir'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı hakkında TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.



Sergen Yalçın'ın istemesi durumunda sportif direktör getirebileceklerini ifade eden Çebi, "Sergen Hoca'nın performansını yeterli buluyorum. Sportif direktörlüğe ihtiyacı olmadığını söylerse, almayız. Sorumluluk Sergen Hoca'da, ben hesap vermeyeceğim, kendisi hesap verecek. Biz, onun isteklerini Beşiktaş'ı uçurması için yerine getireceğiz. Sergen Hoca için ne doğruysa, Beşiktaş için de o doğrudur. Sergen Hoca isterse sportif direktör gelir" şeklinde konuştu.



ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLEŞMESİ



Abdullah Avcı'nın sözleşmesi ve ödenen para hakkında konuşan Çebi, "Abdullah Avcı ile yapılan kontratın içeriğinde, tarafımızdan fesih halinde, hocamız yeni bir iş bulana kadar, yeni kontratı düşük olması halinde aradaki farkı da kapatmamız gereken durum var. Abdullah Avcı ile konuşurken 'Bir şey istemiyorum, sözleşme de ne yazıyorsa o ' dedi, sözleşmede yazan da bu. Abdullah Avcı ile ilgili bir şey demek istemiyorum. İnşallah bundan sonra teknik adamlık kariyerine devam eder, başka bir şey diyemem" şeklinde konuştu.



