Ahmet Nur Çebi: 'Herkes üstümüze geliyor!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Karadeniz ekibinden gelen "Beşiktaş'ı yeneceğiz" açıklamalarına tepki gösterdi.



Rizespor maçı öncesi Rize'ye geçmeden Trabzon'a giden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.



Fotoğraf çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Taraftar kıymetli bizim için. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Doğrusu bu. Hatay karşımızda, Rize karşımızda, herkes kıllandı, ayağa kalktı ve toparlanarak üstümüze geliyorlar. Biz yine de şampiyon olacağız." dedi.



