Ahmet Nur Çebi, Hatay'ı ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.

Başkan Çebi'nin Hatay ziyaretinde; asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.

ÇADIR KENT PROJELERİ BAŞLADI

Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projeleri başlattı.