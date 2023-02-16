Ahmet Nur Çebi, Hatay'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyarette bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ahmet Nur Çebi, Hatay'ı ziyaret etti
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16 Şubat 2023 16:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay'a gitti.

Başkan Çebi'nin Hatay ziyaretinde; asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.

ÇADIR KENT PROJELERİ BAŞLADI



Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projeleri başlattı.

Projede kullanılan ısı yalıtımlı çadırlar 3 ayrı TIR'a yüklenerek deprem bölgelerine gönderildi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta çadır kentler hayata geçerken Adıyaman'daki çadır kentin kuruluş çalışmaları ise devam ediyor. Çocuk oyun alanı, mescit ve yemekhanenin yer aldığı çadır kentlerin depolarında bulunan; gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, depremzede vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.

ÇEBİ: SADECE "ÇARŞI'NIN DEĞİL BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN KIYMETLİ"



Sadece Beşiktaş'ın değil, tüm takım taraftarlarının deprem bölgelerinde ellerinden geleni yaptığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Bizim burada bir Beşiktaş akademimiz var, altyapıdan sorumlu arkadaşlarımız. Onlar çadırları organize ettiler. Fırat Fidan ile Serhan Çetinsaya. Sonrasında Umut Şenol buraya geldi. Çarşı'nın çocukları kadar diğer kulüplerin çocukları, gençleri de bizim için kıymetli. Biliyoruz ki onlarda burada çok güzel şeyler yaptı. Onlara da ben buradan canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
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