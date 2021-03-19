Ahmet Nur Çebi: 'Hakemlerin konuşulmadığı bir derbi olsun'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde kısa bir açıklama yaptı.



Dostça bir derbi geçmesini istediğini kaydeden Çebi, "Benim temennim Beşiktaş'ın kazanması, Ali bey de Fenerbahçe'nin kazanmasını ister. Yeter ki dostça bir maç yapalım. Hakemlerin konuşulmadığı bir akşam olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi, 21 Mart Pazar günü 19:00'da başlayacak. Derbinim orta hakemi ise Halil Umut Meler olacak.



