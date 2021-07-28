Ahmet Nur Çebi: "Ghezzal ve Rosier bitme aşamasında"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal ve Rosier transferini bitirme aşamasında olduklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Ghezzal ve Rosier bitme aşamasında'
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28 Temmuz 2021 16:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal transfer süreci hakkında konuştu ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sözlerine cevap verdi.

ROSIER VE GHEZZAL İMZALIYOR

Burak Elmas'ın "Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro. Biz, Galatasaray'ı böyle bir yükün altına sokamayız" sözlerine cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Rosier ve Ghezzal transferinde zaten son imza aşamasındayız. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum"

CENTİLMENLİĞİN KRALINI YAPTIK

'Ghezzal'a yapılan ilk teklifin artırılmadığı iddiaları doğru mu?' sorusuna Ahmet Nur Çebi: "Doğrudur, olduğumuz yerde duruyoruz. Biz hiçbir müdahale etmedik ama bir başka takıma ait bir futbolcuyla da görüşmedik. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" dedi.

 


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