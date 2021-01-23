Ahmet Nur Çebi: "Gençlerimiz bu işin altından kalkar"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basketbol derbisinde Galatasaray'ı mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi: 'Gençlerimiz bu işin altından kalkar'
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23 Ocak 2021 17:52
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Icrypex'in Akatlar'da Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Futbolda olduğu gibi basketbolda da rekabet bizim için çok önemli. Takımlar bütçelerine göre hareket etmekte zorlanıyor. Bu sporlar yapılmalı ama yüksek rakamlar olmamalı. Devlet kurumlarının amatör branşlara yüksek kaynak ayırarak yarışmacı takımlar ortaya çıkarması bizi zorluyor. Bu kaynakların ortak bir şekilde harcanması gerekiyor. Kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Arkadaşlarımızla bir proje ortaya koyduk. Umut Şenol'a teşekkür ediyoruz. Ahmet Kandemir hocamızın bize verdiği cesaret çok önemliydi. Hocamız altyapımızın başına gelmişti ama sonrasında gelişen olaylar neticesinde takımın başına geçti. Bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projenin Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ve diğer takımlara örnek olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu işin üstesinden gelebileceğini burada ispat ettik."



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