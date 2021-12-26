Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ve Trabzonspor'a gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor'
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26 Aralık 2021 16:05
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Trabzonspor'a gönderme yapan Çebi, iki kulüp için "Ağlıyorlar" ifadesini kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

"Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Gidiyorsunuz, Galatasaraylılar ağlamaya başlıyor, ben zaten onun yanında susuyorum. Trabzonsporlular da dün ağlamaya başladı, çok ilginç. Ben Trabzon doğumluyum, memleketimi seviyorum ama Beşiktaşımı çok seviyorum. Bunu karıştırmayın."


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